Ізраїль заявляє про відсутність Лозінського на території держави

Міжнародний відділ генпрокуратури Ізраїлю офіційно повідомив Генеральну прокуратуру України, що підозрюваного у вбивстві людини колишнього народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО на території держави немає.

Про це пише газета «Сегодня» (№197 к (3330)), посилаючись на джерела зі слідчо-оперативної групи у справі В.ЛОЗІНСЬКОГО.

«Первинна перевірка показала, що ЛОЗИНСКИЙ не перетинав кордону і не в`їжджав на територію держави ні за своїми документами, ні за паспортом на ім`я Віталія ФАРШАКА, дані про якого надала українська сторона», - говориться в листі за підписом помічника генпрокурора Ізраїлю.

Таким чином, чутки про перебування в Ізраїлі колишнього народного депутата, звинуваченого у вбивстві жителя Кіровоградської області Валерія Олійника, не підтверджуються. У Генпрокуратурі допускають, що інформацію про це могли навмисно «злити» в Інтернет і ЗМІ, щоб відстежити реакцію слідства, направивши його в хибному напрямі.

Водночас джерело видання зазначило один важливий нюанс: «У листі з Ізраїлю міститься прохання вислати копії протоколів допитів ЛОЗІНСЬКОГО, свідчень його та інших фігурантів кримінальної справи».

«Це виглядає дивно: якщо ЛОЗІНСЬКОГО в Ізраїлі немає, навіщо їм знати, про що він говорив українським слідчим, що розповідали інші учасники полювання, що закінчилася загибеллю Олійника?.. Можливо, ЛОЗІНСЬКИЙ або схожа на нього людина все ж таки там?», - припустив співбесідник видання.

Нові чутки про перебування В.ЛОЗІНСЬКОГО в Німеччині, країнах Балтії, а також на чужій елітній дачі в Кончі-Заспі під Києвом джерело в ГПУ вважає малопереконливими. «В тій самій Кончі його б обов`язково хтось побачив і шепнув кому слід», - сказав він. Неефективність же розшуку СБУ джерело пояснює тим, що «ЛОЗІНСЬКИЙ — не шпигун, не супердиверсант, а звичайний кримінальний злочинець, і такими типажами зазвичай займається міліція, але не спецслужба».

Як повідомляв УНІАН, в українському бюро Інтерполу не виключають, що В.ЛОЗІНСЬКИЙ перебуває в Ізраїлі. 31 серпня в інтерв`ю начальник бюро Інтерполу Василь НЕВОЛЯ заявив: ”Інформація є, але розголошувати її вважаю передчасним. Категорично сказати, що ЛОЗІНСЬКОГО немає в Ізраїлі – не можна”.

Довідка УНІАН. 16 червня ц.р. пізно увечері неподалік від смт Голованівськ Кіровоградської області в результаті зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, Голованівським районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель В.Олійник (1954 року народження). Він був доставлений до центральної районної лікарні з діагнозом «травматичний шок і вогнепальне поранення», де помер під час надання йому медичної допомоги.

Управлінням МВС в області порушено кримінальну справу за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України (навмисне тяжке тілесне ушкодження, здійснене способом, який має характер особливого мучення, або здійснене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або здійснене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого).

ВР позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО повноважень народного депутата. В даний час він оголошений в розшук.