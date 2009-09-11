Суд заборонив здійснювати дії з продажу обленерго

Окружний адміністративний суд м. Києва своїм рішенням, ухваленим 10 вересня за позовом народного депутата 2-го, 3-го, 4-го і 5-го скликань Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, заборонив Фонду державного майна здійснювати дії з продажу блокуючих пакетів акцій ВАТ “Сумиобленерго” (25%), ВАТ “Прикарпаттяеобленерго” (25,02%) і ВАТ “Полтаваобленерго” (25%).

Як повідомила УНІАН прес-служба Соціалістичної партії України, це рішення ухвалене судом як запобіжний захід у справі про заборону приватизації підприємств енергетики до вирішення справи по суті.

Як повідомлялося, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО 31 серпня і 8 вересня ц.р. подала до Окружного адміністративного суду м. Києва уточнений позов з вимогою зупинити приватизацію блокуючих пакетів ВАТ “Сумиобленерго” (25%), ВАТ “Прикарпаттяеобленерго” (25,02%) і ВАТ “Полтаваобленерго” (25%)

Таким чином вона доповнила поданий нею 3 серпня 2009 р. позов з вимогами зупинити приватизацію Одеського припортового заводу (ОПЗ) і контрольних пакетів обласних енергорозподільних компаній у зв`язку з її незаконністю.

Відповідно до уточненого позову, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО просить суд тимчасово припинити дію розпорядження Кабінету міністрів України від 3 грудня 2008 р., яким затверджується перелік держпакетів акцій, що підлягають приватизації в 2009 році, в частині продажу пакетів акцій “Суми-”, “Прикарпаття-” і “Полтаваобленерго”.

Фонд державного майна неодноразово виставляв на біржові торги блокуючі пакети акцій “Суми-”, “Прикарпаття-”, і “Полтаваобленерго”, проте торги постійно відміняються через відсутність заявок від потенційних покупців.