ГПУ у вересні-жовтні дасть відповідь щодо законності «Візиру»

Генеральна прокуратура України обіцяє протягом вересня-жовтня дати офіційну відповідь щодо законності використання працівниками ДАІ приладу «Візир», який фіксує перевищення швидкості транспортними засобами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник управління нагляду Генеральної прокуратури України за додержанням конституційних прав громадян Олексій ДЕНЕСЮК.

За його словами, завдяки застосуванню цього вимірювального прибору ситуація на автошляхах України значно покращилась, тобто зменшилась кількість ДТП і правопорушень. Разом з тим, сказав О.ДЕНЕСЮК, до Генпрокуратури надходила велика кількість скарг від народних депутатів і водіїв «про незаконність притягнення до адміністративної відповідальності водіїв за перевищення швидкості, зафіксованої пристроєм «Візир». За словами О.ДЕНЕСЮКА, прокурорськими перевірками встановлено, що «дійсно, працівниками міліції виносилися постанови до притягнення водіїв до відповідальності без складання протоколів про порушення правил дорожнього руху». При цьому він зауважив, що, згідно з законом, «Візир» може використовуватися для фіксації порушень ПДР, «якщо працює в автоматичному режимі, без сторонньої допомоги».

Водночас, додав О.ДЕНЕСЮК, «за інформацією державного підприємства «Укртехстандарт», «Візир» не входить до категорії приладів, що можуть працювати в автоматичному режимі і має функцію кіно-відеозапису й розпочинає свою роботу за умови стороннього впливу, тобто працівника ДАІ, який його налаштовує.

«Таким чином, нами був винесений припис керівнику ДАІ, щоб призупинити практику винесення постанов про притягнення до відповідальності без складання протоколів. Поки що не розглянутий наш припис, але ми отримали проміжну відповідь, що ДАІ звернулась до ряду установ, щоб вони додатково його («Візир») випробували і дали висновки на предмет використання його в автоматичному режимі», - сказав О.ДЕНЕСЮК.

За його словами, Генпрокуратура остаточно, «можливо в вересні-жовтні», визначиться правомірно чи неправомірно працівники ДАІ застосовують «Візир».

«Якщо не буде задоволено наш припис, Генеральна прокуратура звернеться до суду для задоволення цього питання», - сказав О.ДЕНЕСЮК.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня начальник прес-служби Генеральної прокуратури Юрій БОЙЧЕНКО повідомив газеті «Сегодня», що Генпрокуратура винесла припис начальнику ДАІ України Сергію КОЛОМІЙЦЮ з вимогою припинити штрафувати дорожніх порушників без їх відома. Тобто, тепер, згідно з розпорядженням ГПУ, працівники ДАІ мають зупиняти водіїв і разом з ними складати протокол, а не просто фіксувати «Візирем» перевищення швидкості, виписувати штрафи і надсилати поштою «листи щастя».

Якщо розпорядження не виконується, то водій може подавати до суду, повідомив Ю.БОЙЧЕНКО.

Генпрокуратура вважає, що використання «Візира» лише для фіксації порушень не відповідає конституційним правам, а також закону «Про міліцію».

Заступник міністра внутрішніх справ України Олександр САВЧЕНКО запевнив, що Генпрокуратура не забороняла Державтоінспекції використовувати прилад «Візир» для фіксації перевищення автомобілями швидкісного режиму.