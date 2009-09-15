Тимчасові слідчі комісії працюватимуть згідно з Регламентом ВР

Тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, незважаючи на визнання неконституційним закону «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», працюватимуть згідно з Регламентом парламенту.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі народного депутата, голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування обставин порушення Конституції України та законів, прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу Кирила КУЛИКОВА.

«Можна припустити, чому Конституційний Суд ухвалив таке рішення. До повноважень спеціальних тимчасових слідчих комісій входить розслідування фактів порушення законодавства Президентом та усунення його в порядку імпічменту. Проте самої ухвали ще ніхто не бачив, і з яких міркувань вона взагалі приймалася – незрозуміло», - сказав К.КУЛИКОВ.

Він зауважив, що тимчасові комісії продовжують працювати і є правомочними згідно з главою 17 Регламенту Верховної Ради.

«Попри те, що 10.09.2009 Конституційний Суд ухвалив рішення про неконституційність закону України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», чинні на сьогоднішній день комісії ніхто не скасовував», - сказав К.КУЛИКОВ.