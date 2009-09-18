Ющенко призначив нових керівників Управлінь СБУ
12:17, 18 вересня 2009Право
0 0
У Вінницькій та Черкаській областях
Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив нових керівників Управлінь Служби безпеки України у Вінницькій та Черкаській областях.
Тексти відповідних указів глави держави розміщено на його офіційному сайті.
Зокрема, начальником Управління СБУ у Вінницькій області призначено Петра ЄФРЕМОВА, в Черкаській області – Вадима ПЛЕТНЬОВА.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter