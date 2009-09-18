Ющенко призначив нових керівників Управлінь СБУ

12:17, 18 вересня 2009
Право
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У Вінницькій та Черкаській областях

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив нових керівників Управлінь Служби безпеки України у Вінницькій та Черкаській областях.

Тексти відповідних указів глави держави розміщено на його офіційному сайті.

Зокрема, начальником Управління СБУ у Вінницькій області призначено Петра ЄФРЕМОВА, в Черкаській області – Вадима ПЛЕТНЬОВА.

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