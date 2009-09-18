На Кіровоградщині 83% хабарників працюють в місцевій владі

В Кіровоградській області найбільше обвинувачених в корупції суб’єктів – 83% із загальної кількості – працюють в органах місцевого самоврядування.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні у справах преси та інформації Кіровоградської ОДА за результатами спільної наради керівництва області з правоохоронними органами.

За їх даними, якщо у 2001-2008 роках кількість корупціонерів серед посадових осіб місцевого самоврядування коливалася від 40% до 78%, то протягом січня-серпня 2009 року цей показник сягнув майже 83%.

Так, з початку року правоохоронними органами області складено 78 протоколів про порушення вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією», у т.ч. управлінням СБУ – 29 протоколів, прокуратурою – 27, управлінням МВС – 18, податковою міліцією – 4.

Місцевими судами прийнято 57 рішень та винесено 47 постанов про притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Серед них 39 посадових осіб працюють в органах місцевого самоврядування (29 сільських голів, 2 землевпорядники та 8 бухгалтерів сільських рад), є 1 депутат сільської ради, 1 працівник структурного підрозділу райдержадміністрації, 6 працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади України в області.