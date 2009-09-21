Москаль закликає поновити кримінальну справу проти депутата

Начальник Головного управління МВС України в АРК Геннадій МОСКАЛЬ просить генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА скасувати постанову про закриття кримінальної справи, фігурантом якої є Олександр МЕЛЬНИК - нині депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Г.МОСКАЛЬ направив звернення до генпрокурора як народний депутат України, йдеться в поширеному сьогодні повідомленні прес-служби ГУ МВС України в АРК.

Г.МОСКАЛЬ стверджує, що колишній старший слідчий генпрокуратури в особливо важливих справах «умисно загубив» протокол і «знищив» відеозапис допиту, на якому свідок прямо вказав на О.МЕЛЬНИКА «як на організатора вбивства».

У 2000 році, продовжує Г.МОСКАЛЬ, свідок зник, за наявною інформацією, його було вбито «за вказівкою» О.МЕЛЬНИКА, який у той час «перебував у слідчому ізоляторі за пред`явленим йому звинуваченням у вбивстві».

Крім того, відзначив Г.МОСКАЛЬ, слідчий «незаконно відмовив у порушенні кримінальної справи» стосовно О.МЕЛЬНИКА, який, за даними заступника міністра внутрішніх справ, був замовником низки злочинів, чим фактично вивів його з розглянутих у Апеляційному суді Криму справ.

Йдеться про вибухи в спорткомплексі колгоспу імені Дзержинського й управлінні банку «ІНКО», замаху на вбивство й низку навмисних вбивств, наголошується в зверненні.

Г.МОСКАЛЬ просить О.МЕДВЕДЬКА дати доручення працівникам Генпрокуратури переглянути й скасувати постанову про закриття кримінальної справи стосовно О.МЕЛЬНИКА, й направити її в міліцію Криму для розслідування й притягнення винних до кримінальної відповідальності.