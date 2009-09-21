Суд зобов’язав Герман вибачитись перед Шкілем за наклеп

Шевченківський районний суд Києва зобов’язав народного депутата, члена фракції Партії регіонів Ганну ГЕРМАН вибачитися в прямому ефірі перед народним депутатом від БЮТ Андрієм ШКІЛЕМ за розповсюдження недостовірної інформації щодо нього. Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Фонду розвитку України».

У прес-службі нагадали, що 2 листопада 2007-го в ефірі програми ”Свобода Савіка Шустера” Г.ГЕРМАН звинуватила А.ШКІЛЯ, в тому, що той в «давні унсовські часи відправляв чужих дітей стріляти у Абхазію”. Згідно з повідомленням, батальйон УНСО „Арго” брав в середині 90-х участь в грузино-абхазькому конфлікті, однак це не має жодного відношення до А.ШКІЛЯ. У зв’язку з цим наприкінці 2007 року А.ШКІЛЬ звернувся з відповідним позовом проти Г.ГЕРМАН до Шевченківського райсуду Києва. Проте за весь час засідань відповідачка не з’явилась жодного разу. «Г.ГЕРМАН чи то так затято ігнорувала запрошення суду, чи то так показово зневажала ШКІЛЯ, що лише на останнє слухання справи відкомандирувала одного зі своїх помічників. Юрист відповідачки приніс пояснення від пані Г.ГЕРМАН, якими та відрікалася від власних слів. Г.ГЕРМАН, мовляв, не те мала на увазі і зовсім не хотіла свідомо образити й принизити депутата А.ШКІЛЯ», - говориться в повідомленні.

Незважаючи на це, 16 вересня 2009 року суд постановив задовольнити позов А.ШКІЛЯ до Г.ГЕРМАН, а саме - визнати сказане нею недостовірною інформацією, стягнути з неї моральну шкоду у розмірі 33 гривень, а також зобов’язати відповідачку спростувати наклеп в ефірі каналу „Інтер”. При цьому в прес-службі нагадали, що „Свободи слова” за участю Савіка ШУСТЕРА на цьому телеканалі вже не існує.

В коментарі кореспонденту УНІАН, А.ШКІЛЬ пояснив, що Г.ГЕРМАН має виконати рішення суду і принести йому вибачення за даний наклеп. Він пояснив, що його «цілком задовольнить», якщо Г.ГЕРМАН вибачиться перед ним в ефірі майже аналогічної програми, яка нині є в ефірі телеканалу «Інтер». «Але виконання рішення суду має домагатися сам суд», - сказав народний депутат. А.ШКІЛЬ зауважив, що у нього з Г.ГЕРМАН різні світоглядні позиції, але це не дає їй права використовувати безпідставну брехню у боротьбі з опонентом. «Сподіваюсь, цей випадок допоможе зрозуміти пані ГЕРМАН, що політикові такого рівня необхідно думати перед тим, як щось стверджувати, адже за сказане доводиться відповідати”, - наголосив депутат.