Засуджено двох українців, які ухилялися від служби в армії

Днями на Івано-Франківщині було затримано і засуджено двох громадян України, які свідомо ухилялися від проходження строкової військової служби у лавах Збройних сил України.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони.

За словами військового комісара Калусько-Рожнятинського об’єднаного районного військового комісаріату підполковника Володимира МАЗУРА, “пошук цих громадян відбувався силами працівників нашої установи. Після їх виявлення та затримання всі необхідні документи були передані до військової прокуратури Західного регіону, а звідти – в суди за місцем проживання втікачів”.

Один із затриманих, мешканець Рожнятина, ухилявся від служби майже рік. Інший, калушанин, не з’явився на відправлення до військової частини вже після проходження медичної комісії та отримання повістки під час призовної кампанії “Весна - 2009”, поінформували в Міноборони.

Таким чином, Рожнятинський районний та Калуський міськрайонний суди, відповідно до статті 335 Кримінального кодексу України “Умисне ухилення від призову на строкову службу”, засудили мешканця Рожнятина до штрафу у розмірі 2 тис. грн., а громадянину з Калуша доведеться провести за ґратами Івано-Франківського слідчого ізолятора три місяці.