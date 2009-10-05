Луценко спростовує «повернення кривавих 90-х» в Україну

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО відкидає заяви одного з колишніх керівників МВС Михайла КОРНІЄНКА, зроблені у ЗМІ, що Україну очікує «повернення кривавих 90-х», зокрема, хвиля вбивств на замовлення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

При цьому він визнав, що «МВС України відчуває спроби з боку іноземних злодіїв у законі встановити свій контроль в Україні». «Але МВС у змозі контролювати ситуацію, в змозі забезпечити покарання кожному, хто намагатиметься здійснити напади на українських громадян», - запевнив Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр зазначив, що, на його думку, кримінальні авторитети з-за кордону намагаються продемонструвати свою силу, «але в цій ситуації розмови про продажність української міліції є підігруванням тому боку… будь-які слова про безпорадність міліції, повернення кривавих 90-х безпідставні… тому страхати людей поверненням 90-х не варто».

В контексті сказаного Ю.ЛУЦЕНКО нагадав, що у Києві в 1997, 1998, 1999 роках з використанням вогнепальної зброї було вбито відповідно 44, 36 і 33 особи. У той же час, нерозкритими залишилися відповідно 24, 20 і 12 вбивств. У цьому ж році в столиці з застосування вогнепальної зброї було вбито 11 людей, 4 злочини поки що залишаються нерозкритими.