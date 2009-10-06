У Херсоні безробітній пограбував банк за допомогою плоскогубців

Співробітники державної служби охорони УМВС Херсонської області затримали 43-річного безробітного, який пограбував одне з відділень «Ощадбанку» в Херсоні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління УМВС у Херсонській області.

Згідно з повідомленням, злочин було скоєно 2 жовтня. Чоловік, у масці і кепці, увірвавсь у відділення і, погрожуючи невідомим предметом, наказав касирам віддати йому гроші. Одному з відвідувачів банку вдалося вирватися з приміщення і викликати допомогу. Проте касири віддали невідомому близько 2 тис. грн., які він заховав в пакет і попрямував до виходу. Вже на вулиці злочинець був затриманий.

У нападника вилучили награбовані гроші, маску і предмет, яким він загрожував. Встановлено, що затриманий загрожував не пістолетом, а плоскогубцями, які були замотані в ганчірку.

За фактом розбійного нападу порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 187 Кримінального кодексу України (карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна).