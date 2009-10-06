Двох безробітних продали в Росію для сексуальної експлуатації
14:10, 06 жовтня 2009Право
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Потерпілих повернено на Батьківщину
У Херсоні працівники міліції затримали двох місцевих жительок віком 31 та 37 років, які в лютому цього року вивезли до Російської Федерації двох безробітних жительок області, віком 23 та 37 років, де продали їх сутенерам для сексуальної експлуатації.
Потерпілих повернено на Батьківщину, повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.
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