Двох безробітних продали в Росію для сексуальної експлуатації

У Херсоні працівники міліції затримали двох місцевих жительок віком 31 та 37 років, які в лютому цього року вивезли до Російської Федерації двох безробітних жительок області, віком 23 та 37 років, де продали їх сутенерам для сексуальної експлуатації.

Потерпілих повернено на Батьківщину, повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.