Букмекери хочуть три закони у сфері грального бізнесу

Букмекери вважають, що в Україні необхідно прийняти три окремі закони, що регламентують діяльність у сфері грального бізнесу.

Про це заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН президент Асоціації букмекерів України Ольга ЗІНЧЕНКО.

За її словами, один закон має регулювати гральний бізнес, зокрема, діяльність казино та ігрових автоматів, другий – букмекерську діяльність, а третій – лотерею.

Водночас букмекери виступають за ухвалення хоча б одного законопроекту у сфері діяльності грального бізнесу. «Хочте гральні зони – хай будуть зони, хочете окремо виділити – давайте виділимо, тільки хоч що-небудь прийміть», – сказав віце-президент Асоціації букмекерів України Вячеслав БРИЦЬКИЙ.

Представники букмекерського бізнесу зазначають, що за законопроектом, який вони розробили у складі робочої групи при Кабінеті міністрів України, на сьогоднішній день немає необхідності змінювати ліцензійне законодавство. «Закон про ліцензування, який сьогодні діє, не треба переписувати спеціально для грального бізнесу», – вважає В.БРИЦЬКИЙ. За його словами, під ліцензування повинні підпадати букмекери. В даному законопроекті вказані визначення понять «парі», «букмекерська каса» тощо.

Також букмекери пропонують збільшити вартість ліцензій. «Ми розуміємо, що, по-перше, наразі не можна прив`язувати вартість ліцензії до іноземної валюти, а по-друге, ми пропонуємо, щоб вартість ліцензії була збільшена, але не в 10 разів, як нам зараз пропонують. Оскільки рентабельність букмекерської лінії становить близько 8% (валові доходи від пулу)», – розповідає В.БРИЦЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Закон про заборону грального бізнесу в Україні набув чинності наприкінці червня. Цей закон діє до ухвалення спеціального законодавства, яке передбачає право здійснення грального бізнесу в спеціально створених гральних зонах.

Кабінет міністрів України протягом трьох місяців із дня набуття чинності цього закону зобов`язаний був розробити й внести на розгляд Верховної Ради законопроект про діяльність із організації та проведення азартних ігор у спеціально відведених для цього гральних зонах.

13 липня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО визнала, що законодавча заборона грального бізнесу призвела до тінізації цієї сфери діяльності.

Раніше проект концепції законопроекту про гральний бізнес було розроблено Міністерством фінансів, аналогічний законопроект розробив Державний комітет із питань регуляторної політики і підприємництва, проте жоден із них досі не подано на розгляд Верховної Ради.