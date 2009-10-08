Депутати хочуть слідчу комісію щодо керівництва «Дельта-Лоцман»

Народні депутати України пропонують створити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань розслідування обставин щодо можливих порушень чинного законодавства України з боку посадовців Державного підприємства «Дельта-Лоцман» (м. Миколаїв). Відповідний проект постанови про створення Тимчасової слідчої комісії зареєстрований у ВР під №5203 7 жовтня і розміщений на сайті парламенту.

Як пояснив у коментарі УНІАН один з ініціаторів проекту Владимир ВЕЧЕРКО (фракція Партії регіонів), йдеться про наміри перевірити ставки канального збору за прохід суден, встановлені «Дельта-Лоцман», зокрема, Бузько-Дніпровсько-Лиманським каналом.

«Це державна компанія використовується як приватна комерційна структура. Вони завищили ставку на прохід кораблів каналом – там є і приватний порт, і державний Миколаївський морський торговий порт. .Сьогодні багато кораблів відмовляються заходити каналом у морський торговий порт Миколаєва, що зменшує притік бюджетних коштів у скарбницю держави. І багато комерційних структур скаржиться, що там беззаконня», - зазначив В.ВЕЧЕРКО.

Довідка УНІАН. ДП «Дельта-Лоцман (Миколаїв)» існує з лютого 1998 року. Воно виконує будівельно-монтажні роботи на каналі «Дунай – Чорне море». «Дельта-Лоцман» також здійснює проведення суден у морських і річкових портах Миколаївської і Херсонської областей, а також забезпечує транзитний прохід суден у річкові порти на Дніпрі.