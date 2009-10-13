Ющенко закликає дослухатися рекомендацій міжнародних інституцій

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає народних депутатів внести зміни до виборчого законодавства у відповідності до рекомендацій міжнародних інституцій.

Про це повідомила на брифінгу для преси прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України», ухвалений силами Партії регіонів та БЮТ, отримав серйозні зауваження фахових європейських та міжнародних інституцій.

Зокрема, 10 жовтня Європейська комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія) розглянула цей закон і в своєму висновку спільно з парламентською комісією ОБСЄ висловила серйозне занепокоєння більшістю його норм та пунктів.

«Положення цього закону не відповідають демократичним нормам та однозначно мають бути переглянуті. Вони обмежують права та свободи громадян», - наголосила прес-секретар Президента.

За її словами, прикметно, що висновки провідних фахових міжнародних структур значною мірою збігаються із зауваженнями Президента України, які містяться у його вето на закон про вибори Президента.

«Слід підкреслити, що фактично вперше з 2004 року Україні вказали на те, що у національному законодавстві свідомо обмежуються права і свободи громадян – зокрема, на здійснення вільного вибору», - наголосила І.ВАННИКОВА.

Вона ще раз повторила, що Президент закликає внести зміни до виборчого законодавства, які забезпечать непорушність права громадян України на вільний вибір. «У іншому випадку своє слово скаже Конституційний суд», - сказала вона.