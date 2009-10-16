До кримінальної відповідальності притягується державний нотаріус

У Чернігові порушено кримінальну справу стосовно державного нотаріуса.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС в області, співробітники Держслужби боротьби з економічною злочинністю міської міліції викрили зловживання службовим становищем та підроблення з боку державного нотаріуса.

Нотаріус видала свідоцтво про право на спадщину, в яке внесла недостовірні відомості. Юрист посвідчила право на спадкове майно померлого чоловіка за його дружиною, сином та ще однією громадянкою у рівних долях. Нотаріус зазначила у свідоцтві, що ця жінка є дочкою небіжчика. Інші родичі заперечили цей факт і звернулися до суду та міліції. Перевірка з`ясувала, що відповідно до свідоцтва про народження, батьком жінки є інша людина, а не померлий. За його життя вона також не була усиновлена.

Як пояснили у відділі громадських зв`язків, згідно з чинним законодавством, жінка не належить до першої черги спадкоємців, а видане нотаріусом свідоцтво порушило права законних спадкоємців та призвело до зменшення часток у спадковому майні дружини та сина.

Прокуратура м. Чернігова відносно державного нотаріуса порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч.2 (зловживання владою та службовим становищем) та за ст. 366 ч. 2 КК України (службове підроблення).

Слідство у справі триває.