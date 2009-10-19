Побито працівників Київського зоопарку

Під час святкування 100-річчя Київського зоопарку було побито працівників зоопарку, які 15 жовтня оприлюднили факти жорстокого поводження з тваринами у зоопарку.

Про це повідомляє прес-служба Національного екологічного центру України.

За словами одного з потерпілих, завідувача просвітницького відділу зоопарку Сергія ГРИГОР`ЄВА, він разом із завгоспом відділу копитних Ігорем МАРІЙЧУКОМ збиралися провести акцію протесту, щоб привернути увагу громадськості до “закулісних” справ зоопарку. З цією метою вони підготували плакат із написом ”Берзіну геть!” (Світлана БЕРЗІНА - генеральний директор зоопарку, яку працівники звинувачують у нецільовому використанні коштів та жорстокому ставленні до тварин).

Однак провести акцію їм не вдалося. За словами С.ГРИГОР`ЄВА, вони перебували на території відділу копитних, у кабінеті І.МАРІЙЧУКА, де радилися, як скоординувати свої дії під час акції.

”Раптом до нас підскочили двоє штатних юристів зоопарку, їхні прізвища - ТИЩЕНКО і СОФІЙСЬКИЙ. Вони розірвали підготовлені нами плакати і хотіли закрити нас у приміщенні. Коли їм це не вдалося, вони здійснили напад на нас і почали збивати нас з ніг. Потім на мене особисто напав громадянський чоловік Світлани БЕРЗІНОЇ Дмитро БОГДАН, який збив мене з ніг і притис мою голову до сходів, завдавши мені тілесних ушкоджень”, - розповів про побиття С.ГРИГОР`ЄВ.

Він зазначив, що під час бійки увімкнув диктофон і дістав посвідчення члена Спілки журналістів України, однак це не зупинило нападників. С.ГРИГОР`ЄВ стверджує, що має на диктофоні запис усього, що говорилося під час бійки. Щоб зберегти запис, за словами потерпілого, йому довелося перестрибнути через паркан і втікти з місця події.

С.ГРИГОР`ЄВ як свідок і постраждалий звернувся із заявою до районного відділку міліції, інформують у Національному екологічному центрі України .

Він розцінює цей напад як помсту за оприлюднені ним і його колегами факти зловживань у Київському зоопарку на прес-конференції, яка пройшла за два дні до події.

Як повідомлялося у ЗМІ, 15 жовтня відбулась прес-конференція за участю голів організацій захисту тварин Австрії і Великої Британії Крістіана ЯНАЧА і Джона РУЕЙНА, на якій була піддана різкій критиці діяльність нинішнього керівництва Київського зоопарку. Представники міжнародних організацій із захисту тварин заявили, що Київському зоопарку не буде достроково відновлено членство у Європейській асоціації зоопарків і акваріумів (EAZA), незважаючи на те, що прес-служба зоопарку поширює іншу інформацію, яка насправді є неправдивою.

Зокрема, Дж.РУЭЙН заявив, що він одержав лист від EAZA, у якому зазначалось, що «Київський зоопарк не відповідає європейським стандартам утримання та догляду за тваринами, і навіть не визнаний кандидатом на повернення в EAZA. Київський зоопарк не може подавати свою кандидатуру на розгляд до 2012 року».