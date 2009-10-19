Лавринович зробив «крайніми» рекламні агенції
Чия проблема незаконна агітація?
Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ вважає, що саме рекламні агенції відповідальні за те, що на вулицях залишилась соціальна реклама деяких кандидатів у Президенти.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо наявності зовнішньої соціальної реклами, в тому числі й за участю лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.
О.ЛАВРИНОВИЧ підкреслив, що «це питання до тих рекламних агенцій, з якими укладалися угоди». За його словами, цими угодами передбачалось, що у певний термін соціальна чи політична реклама має бути знята. За словами віце-спікера, якщо така реклама десь залишилася, то, «незалежно від прізвищ», її треба зняти.
Довідка УНІАН. Сьогодні в Україні офіційно стартувала президентська виборча кампанія.
Згідно зі законодавством, з сьогоднішнього дня потенційні кандидати у Президенти не мають права вести будь-яку агітаційну роботу до реєстрації в ЦВК.