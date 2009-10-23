Уряд скасував своє розпорядження про відміну наказу СБУ
15:07, 23 жовтня 2009Право
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Скасовано “як таке, що не реалізовано”
Кабінет міністрів України скасував своє розпорядження від 22 квітня 2009 р. № 443, відповідно до якого Міністерству юстиції доручалося скасувати рішення про державну реєстрацію наказу Служби безпеки України від 26 липня 2008 р. № 589.
Про це йдеться у оприлюдненому на Урядовому порталі розпорядженні від 21 жовтня 2009 р. № 1233-р.
Попереднє розпорядження скасовано “як таке, що не реалізовано”.
Як повідомляв УНІАН, Конституційний суд визнав розпорядження Кабінету міністрів від 22 квітня 2009 р. № 443 невідповідним конституційним повноваженням уряду.
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