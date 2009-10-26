Газета «Експрес» заявляє про обстріли редакцій на Західній Україні

Колектив львівської газети «Експрес» отримав інформацію про скоєння ще двох подібних обстрілів (як було обстріляно приміщення «Експресу») редакцій газет на Західній Україні і не виключає, що це може бути «одним ланцюжком» обстрілів редакцій.

Про це повідомила УНІАН заступник стратегічного редактора газети «Експрес» Світлана МАРТИНЕЦЬ.

«У ніч на 14 жовтня у Волинській області було обстріляно редакцію газети «Віче», загалом 8 пострілів: два у двері та шість у вікна головного редактора. Приблизно у той самий день було обстріляно і редакцію газети «Нова зоря» у Івано-Франківську”, - сказала С.МАРТИНЕЦЬ, додавши, що зараз ця інформація перевіряється.

За її словами, відомо, що в обох випадках також «стріляли з гвинтівки».

«Чи можна це пов’язати з обстрілом газети «Експрес» – не знаю, це ж може бути і передвиборча технологія, та ми не знаємо, чия», – зазначила заступник редактора.

Як повідомлялося, львівська газета ”Експрес” на своєму офіційному сайті 22 жовтня опублікувала заяву, у якій ідеться, що “робочi кабiнети журналiстiв ”Експресу” вже втретє обстрілюють. Востаннє - 6 жовтня.

Редакція газети виступила з заявою, в якій вимагає знайти і притягнути до відповідальності організаторів і виконавців збройних нападів на журналістів видання.

23 жовтня начальник ГУ МВС України у Львівській області Василь ПІСНИЙ заявив, що правоохоронці розглядають кілька версій, не виключаючи хуліганських дій, а також проводиться перевірка щодо того, що постріли могли бути і з середини приміщення.