Кабмін скасував своє розпорядження про платні медичні послуги

Кабінет міністрів України скасував дію свого розпорядження №420 від 14 квітня в 2009 р. “Про деякі заходи з покращення медичного обслуговування громадян”.

Як повідомляється на сайті уряду, дію документу скасовано розпорядженням №1232 від 21 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію окремих положень постанов Кабінету міністрів України від 14 квітня 2009 року про розширення переліку платних послуг, які можуть надаватися в державних і комунальних установах охорони здоров`я, вищих медичних навчальних закладах і науково-дослідних закладах, і про розширення переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, й направив до Конституційного суду подання з приводу цих постанов уряду.

Розпорядження №420-р «Про деякі заходи з покращення медичного обслуговування громадян» надавало державним і комунальним установам охорони здоров`я право забезпечувати громадянам, за їх власним бажанням, за відповідну плату виділення ліжко-місця підвищеної комфортності й медпрацівника для персонального догляду, створення належних соціально-побутових умов тощо.

В.ЮЩЕНКО вважає, що це не відповідає статті 49 Конституції України, згідно з якою в державних і комунальних закладах охорони здоров`я медична допомога надається безкоштовно.