Збільшено персонал для перевірок на кордонах іноземців

Збільшено персонал, який перевірятиме на кордонах іноземців, які в’їжджають на територію Україну. Про це сьогодні на брифінгу заявила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, зараз готуються спеціальні аудіо-, відеоповідомлення, а також повідомлення в друкованих ЗМІ з рекомендацією всім громадянам мінімізувати поїздки, зокрема, міжобласні.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, на цю хвилину вже виділені всі фінансові ресурси для додаткової закупівлі медичних препаратів, профілактичних засобів, а також масок, які будуть розвезені по аптеках України. Також затверджений перелік медичних препаратів для кожної аптеки. Зокрема будуть взяті під контроль всі ціни і профілактичні засоби, які мають бути в мінімальному наборі кожної аптеки.

За словами прем’єр-міністра, уряд співпрацює з Всесвітньою організацією охорони здоров’я, а також з іншими країнами, де був виявлений каліфорнійський грип, з метою обмінятися досвідом в боротьбі з епідемією.

“Сьогодні в кожній області є спеціальні лабораторії, в яких можна швидко зробити аналізи і отримати достовірні результати”, - сказала прем’єр-міністр.

За її словами, в найближчі дні будуть змонтовані додаткові лабораторії на всій території України.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО додала, що чекати на результати аналізів не варто, потрібно одразу починати лікування, щойно лікар визначить симптоми хвороби, оскільки хвороба лікується лише в перші дні.