Українці проти запровадження ”прищепних паспортів”. Про це свідчать результати телефонного опитування на тему ”Імунопрофілактика в Україні”, проведеного Інститутом Горшеніна.

Експерти Інституту Горшеніна звертають увагу, що більшість українців (61,5%) негативно ставляться до того факту, що Верховна Рада прийняла Закон ”Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики і захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 - 2015 роки”, який зобов`язує їх робити щеплення. При цьому, ”дуже негативно” ставляться до цього закону 48,4%, а 13,1% - ”швидше негативно”.

Менше чверті опитаних (24,3%) важко визначити свою позицію з цього приводу, йдеться в повідомленні інституту, переданому агентству УНІАН.

Переважна більшість громадян (82,9%) не підтримують рішення Верховної Ради про прийняття закону, згідно з яким дітей не прийматимуть у дитячі садки і школи без прищепного паспорта.

Протилежну точку зору висловили тільки 6,7% респондентів, а кожному десятому опитаному (10,4%) важко визначитися з оцінкою цього рішення ВР.

Близько третині українців (35,9%) важко відповісти на запитання про те, чи покращає їхнє здоров`я внаслідок прийняття нового закону і запровадження прищепних паспортів. Більше чверті опитаних (28,4%) вважають, що у сфері імунопрофілактики нічого не зміниться, оскільки прищепні паспорти купуватимуться, а близько чверті респондентів (25,4%) заявила, що здоров`я людей, найімовірніше, погіршає через неякісних вакцин або їх побічні ефектів.

Тільки кожен десятий респондент (10,3%) вірить у те, що, в результаті прийняття нового закону, своєчасної вакцинації, здоров`я людей покращає.

Телефонне опитування на тему ”Імунопрофілактика в Україні” було проведене Інститутом Горшеніна з 26 по 28 жовтня 2009 р.

Усього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано 1000 респондентів, старше 18 років, у всіх обласних центрах України.

Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів.

Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.