Ющенко підписав закон про підвищення соціальних стандартів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам.

Президент наголосив, що, підписуючи цей закон, виходив із того, що єдиним базовим соціальним стандартом в Україні є прожитковий мінімум, до якого прив’язуються і заробітні плати, і пенсії, і десятки соціальних програм, у тому числі щодо інвалідів та дітей-сиріт.

В.ЮЩЕНКО наголосив на неприпустимості ведення полеміки навколо забезпечення людини необхідним рівнем прожиткового мінімуму, який би забезпечував її біологічні потреби. Також В.ЮЩЕНКО наголосив, що не можна прожитковий мінімум відносити до компромісу у зв’язку із проблемами з наповненням державного бюджету.

При цьому Президент зауважив, що у цьому питанні необхідно виключити будь-який політичний піар.

Він також назвав аморальними намагання вирішувати проблеми бюджету за рахунок пенсіонерів та людей, які отримують мінімальну заробітну плату. «Я ніколи не дозволю спекулювати на цій темі», - сказав Президент.

Він зауважив, що через непродуману політику уряду реально доходи людей впали цього року на 11%. «Тому цим рішенням я привожу уряд до відповідальності», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Крім того, глава держави заперечив, що для реалізації цього закону потрібна велика кількість додаткових коштів. За його підрахунками, на 2009 рік для виплат пенсій додатково потрібно приблизно 1 млрд. грн., для виплат мінімальних зарплат – 300-350 млн. грн. За словами В.ЮЩЕНКА, у 2010 році на пенсії додатково потрібно буде від 5,5 до 6 млрд. грн., на зарплати для бюджетників – 4,5-5,1 млрд. грн.

При цьому В.ЮЩЕНКО сказав, що сьогодні проблема не в дефіциті ресурсів, а в політичній волі. «Реклама деяких кандидатів, яка висить на всіх стовпах, коштує, за оцінками експертів, більше одного мільярда. Проблема не в грошах, а в совісті», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Також він звернув увагу на те, що сьогодні прем’єр-міністр роздає обіцянки щодо підняття зарплати усім, хто так чи інакше буде задіяний у виборчій кампанії. Зокрема, це стосується сільських та селищних голів, поштарів та людей професій, яких зазвичай запрошують у виборчі комісії – медиків, вчителів, бібліотекарів.