Європейські прикордонники координуватимуться для проведення Євро-2012

Представники прикордонних служб 11 країн координуватимуть свої зусилля з метою удосконалення процедури пропуску через державний кордон України під час проведення Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, відповідній темі була присвячена міжнародна конференція «Управління кордоном і Чемпіонат Європи з футболу 2012», яка відбулася у Києві 29-30 жовтня.

Як відзначили організатори конференції - глава Місії ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні Ференц БАНФІ і голова Державної прикордонної служби України Микола ЛИТВИН, такий форум дозволив детально обговорити усі актуальні питання організації пропускних операцій, забезпечення безпеки, а також отримати конкретні рекомендації від представників країн, які мають досвід проведення подібних заходів.

Гості дали рекомендації українським і польським прикордонникам з підготовки до зустрічі великої кількості футбольних фанатів зі всієї Європи.

Українська і польська прикордонні служби поінформували про власні заходи з підготовки до Євро-2012 і обговорили подальші кроки.

Представники делегацій країн-сусідів - Білорусі, Молдови, Румунії, Російської Федерації, Словаччини та Угорщини - розповіли про підтримку, яку вони можуть надати, та про можливі проблеми прикордонних відомств під час підготовки до турніру. Служби також розробили механізм координації зусиль з країнами, які приймають Євро-2012.

Місія ЄС з надання допомоги в питаннях кордону Україні та Республіці Молдова передала Держприкордонслужбі України 10 тисяч примірників українсько-англійського розмовника для прикордонних служб. Він містить необхідні фрази, які використовуються під час паспортного контролю, перевірки автомобілів, затримання, надання першої допомоги, а також футбольну термінологію і повсякденну лексику.