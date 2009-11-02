На Бессарабці махлювали з орендою?

Комунальне підприємство “Бессарабський ринок” здавало в оренду майно за цінами, нижчими середньоринкових (виправлено термін проведення перевірки через технічну помилку прес-служби КРУ).

Про це повідомляє Контрольно-ревізійне управління столиці з посиланням на результати ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Бессарабський ринок», проведеної за період з 1 січня 2007 по 1 липня 2009 року.

Контрольним заходом встановлено порушень фінансово-бюджетної дисципліни на загальну суму 3,7 млн. грн.

Як з’ясували ревізори, підприємство не сплачувало збір за паркування автомобілів, внаслідок чого місцевий бюджет недоотримав 42,53 тис. грн.

Також працівники КРУ зафіксували незаконну виплату працівникам премій на загальну суму 2,73 тис. грн. Водночас деяким працівникам ринку, які у вихідні дні виходили на роботу, не виплатили 34,48 тис. грн. заробітної плати.

Ревізією задокументований факт втрати фінансових і матеріальних ресурсів внаслідок неефективних управлінських дій на загальну суму 3,66 млн. грн. Мова йде про те, що внаслідок проведення аукціону на право оренди Ринок на п’ять років уклав договір з переможцем торгів – підприємством «Білла-Україна», згідно з яким орендна плата за весь термін становить 2,64 млн. грн. А відповідно до Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади м. Києва за п’ять років орендна плата має становити 5,999 млн. грн. Таким чином, через здавання в оренду майна за плату нижчу, ніж середня ринкова, Бессарабський ринок втратив можливість отримати 3,36 млн. гривень.

Разом з тим, ненарахування та незабезпечення стягнення суми штрафних санкцій згідно з укладеними договорами призвело до того, що підприємство не отримало майже 240 тис. грн. Також у бухгалтерському обліку виявлено дебіторську заборгованість, термін позовної давності якої минув та за якою не вжито передбачених законодавством заходів з її стягнення, на загальну суму 61 тис. грн.

За результатами ревізії п’ять посадових осіб об’єкта контролю притягнуто до адміністративної відповідальності та передано матеріали до прокуратури Шевченківського району м. Києва.