Жителів Тернопільщини закликали не відвідувати нотаріусів та РАЦСи

Головне управління юстиції у Тернопільській області закликало жителів утриматись від відвідувань установ органів юстиції на час епідемії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обладміністрації, таке звернення управління юстиції оприлюднило у зв’язку з введенням у своїх установах карантинного режиму на період загострення епідемічної ситуації. Відповідно, керівництво управління закликало жителів області при можливості утриматись від відвідувань державних нотаріальних контор, відділів реєстрації актів цивільного стану, органів державної виконавчої служби, районних управлінь юстиції. “У виняткових випадках, якщо така необхідність є крайньою, звертатись у ватно-марлевих пов’язках, оскільки небезпека грипу зумовлена високою частотою розвитку ускладнень, яка спричинює непрацездатність значної частини населення”, – йдеться у зверненні обласного управління юстиції.

При цьому керівництво головного управління юстиції у Тернопільській області попросило вибачення за тимчасові незручності.