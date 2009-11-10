АМК вказав операторам мобільного зв`язку щодо недостовірної реклами

Антимонопольний комітет України зобов`язав ще трьох операторів ринку мобільного зв`язку зняти з показу рекламу про нульову тарифікацію дзвінків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів голова АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО, пославшись на рішення, винесене учора комітетом.

«Тепер практично всі мобільні оператори мають взяти до виконання вимоги Антимонопольного комітету, і за 10 днів ця реклама має зникнути з українського телебачення, радіо, газет, біг-бордів тощо», - сказав він.

При цьому О.МЕЛЬНИЧЕНКО підкреслив, що у разі невиконання операторами вимог комітету, їх буде оштрафовано на суму, що дорівнює 10% їх річної виручки.

Як повідомляв УНІАН, у середині жовтня Антимонопольний комітет України рекомендував ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.», ЗАТ «Український мобільний зв`язок» і ВАТ «Астеліт» у 10-денний термін припинити дії, що містять ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, у вигляді розповсюдження відомостей з неповними даними про ціну на послуги, які ці оператори надають.

Згідно з повідомленням АМК, за наслідками проведеного дослідження і засідання в АМК за участю представників НКРС 14 жовтня, реклама вищезгаданих мобільних операторів на власні послуги не містить повних відомостей, що може вводити споживачів в оману. Зокрема, рекламуючи власні, так звані, «нульові тарифи», оператори не розкривають повні умови, за яких ці тарифи діють, через що у споживачів виникає думка про можливість користуватися такими тарифами за будь-яких умов.