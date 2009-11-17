ГПУ просять перевірити законність «лотереї від Черновецького”

Заступник голови Верховної ради України Микола ТОМЕНКО направив звернення до Генеральної прокуратури України з проханням перевірити законність проведення так званої лотереї від мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

«Це друга спроба «лохотрону» від Київської міської влади», - переконаний М.ТОМЕНКО. Він зазначив, що перша така спроба (як відомо, з ініціативи мера Києва, в лютому-березні цього року на Київському іподромі проходили перегони) завершилася скандалом, «бо ніхто не міг пояснити, на якій підставі організовувалися ці всі заходи на іподромі, хто і які заробив гроші та куди вони поділися».

М.ТОМЕНКО наголосив, що законодавчо визначена процедура випуску і проведення лотерей передбачає, зокрема: отримання ліцензії згідно вимог статті 9 Закону України «Про ліцензування деяких видів господарської діяльності» та відповідність суб’єкту господарювання ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затвердженим відповідним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства фінансів України.

Політик також зауважив, що Законом України від 2 червня 2005 року запроваджено мораторій на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей «до прийняття закону про державне регулювання діяльності з випуску та проведення лотерей і грошових розіграшів». Тобто в останні чотири роки ліцензування лотерейної діяльності було призупинено.

Зважаючи на це, М.ТОМЕНКО висловив сумнів у наявності правових підстав для проведення лотереї КМДА та порадив міській владі “сконцентруватися на виконанні своїх повноважень, а не придумувати черговий «лохотрон» для мешканців Києва”.

Як повідомлялося, восени цього року Київська міська державна адміністрація повідомила про запуск у столиці державної благодійної лотереї. Лотерея проводитиметься у Києві та Київській області, а придбати лотерейні квитки можна у кіосках з пресою. Останніми днями у продаж надійшли лотерейні квитки трьох видів – «Хрещатик», «Мій Київ» і «Столиця», вартістю 5, 10 і 20 гривень. Згідно з обіцянками організаторів, вартість виграшів становитиме у лотереї «Хрещатик» від 25 грн. до 25 тис. грн., у «Мій Київ» від 50 грн. до 50 тис. грн. і у «Столиці» від 100 грн. до 100 тис. грн.