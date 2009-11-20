Відкрито веб-сайт, на який можна повідомити про дитячу порнографію

19 листопада, напередодні святкування 20-ї річниці Конвенції ООН про права дитини, Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна» відкрив веб-сайт з протидії розповсюдженню дитячої порнографії в Інтернеті.

Як повідомили УНІАН у центрі «Ла Страда-Україна», адреса веб-сайту: www.internetbezpeka.org.ua. Кожен користувач Інтернету може повідомити про дитячу порнографію в Інтернеті, надіславши інформацію за допомогою спеціальної форми на головній сторінці сайту.

У «Ла Страда-Україна» зазначають, що перевірка повідомлень здійснюватиметься 1-2 рази на тиждень експертом центру. Користувачі Інтернету мають змогу надсилати інформацію про факти дитячої порнографії анонімно. Якщо ж користувач бажає отримати відповідь на своє повідомлення та дізнатися про подальшу роботу фахівців з отриманою інформацією, він може залишити свої контакти.

Правозахисники зазначають, що створення такого сайту є втіленням у життя однієї з рекомендацій Третього всесвітнього Конгресу по боротьбі із комерційною сексуальною експлуатацією дітей та підлітків (2008 р.) і відповідає принципам Факультативного протоколу по боротьбі із торгівлею дітьми, дитячою проституцією та дитячою порнографією, який доповнює Конвенцію ООН про права дитини, Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність, закону України про Загальнонаціональну програму «Національний План дій на виконання Конвенції ООН про права дитини до 2016 року». Програмне забезпечення сайту створене у відповідності до діючих зразків подібних сайтів, що працюють в європейських країнах.

20 листопада 2009 року у світі відзначатимуть 20-ту річницю Конвенції ООН про права дитини, що була прийнята резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 20 листопада 1989 року. Менш ніж за рік Конвенцію в законодавчому порядку схвалили 20 держав, що означало вступ документа в дію. До кінця 1990 року Конвенцію ратифікували 57 держав, а до 31 грудня 1995 року її ратифікували вже 185 країн, що є безпрецедентною подією у нормотворчій діяльності у сфері прав людини.

Конвенція ООН про права дитини проголошує дитину найвищою соціальною цінністю і закликає захищати її права. Проте і сьогодні, через 20 років після її прийняття, ці права порушуються, констатують правозахисники. Використання дітей у створенні порнографії є одним з грубих порушень прав дитини.

Гостроту проблеми показує дослідження, проведене Міжнародною організацією ЕКПАТ (“Зупинимо дитячу порнографію та торгівлю дітьми”) у 2007-2008 роках. За його результатами, 25% від загальної кількості пошукових запитів у мережі Інтернет пов’язані з порнографією і становлять 68 мільйонів запитів щодня. Подібні тенденції спостерігаються і в країнах СНД: згідно зі статистикою популярного українського інтернет-порталу, більш як 30 тис. користувачів відвідують порнографічні веб-сайти.