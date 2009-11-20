Депутат вимагає притягти до кримінальної відповідальності міністра юстиції

Народний депутат від КПУ Ігор КАЛЄТНІК звернувся до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з вимогою притягти до кримінальної відповідальності міністра юстиції України Миколу ОНІЩУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний депутатський запит оприлюднив на засіданні Верховної Ради перший віце-спікер Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Зокрема, І.КАЛЄТНІК звернувся до генпрокурора щодо забезпечення належної перевірки фактів зловживань владою і перевищення службових повноважень та притягнення М.ОНІЩУКА до кримінальної відповідальності у зв’язку із наявністю у його діях злочинів, передбачених статтями 364 та 365 Кримінального кодексу України.

У коментарі УНІА.Н І.КАЛЄТНІК нагадав, що він уже ініціював відставку М.ОНІЩУКА за зловживання службовим становищем.

Зараз, за його словами, у нього є додаткові документи, що М.ОНІЩУК допускав зловживання, які призвели до мільярдних втрат бюджету України.

Ці дані встановлені Рахунковою палатою, сказав І.КАЛЄТНІК, і додав, що Міністерством юстиції був наданий пріоритет при проведенні закупівель комерційним структурам без проведення відповідного тендеру і конкурсу.

Крім того, за словами депутата, була створена така система реєстру, за допомогою якої кошти надходили до інформаційного центру Мін’юсту, а не в бюджет держави.

За попередніми даними, за кілька останніх років це призвело до втрат на суму більше 1,5 млрд. грн., зауважив І.КАЛЄТНІК.

«Таким чином, М.ОНІЩУК своїми діями завдав збитків державі і створив систему державних реєстрів, яка розповсюджена не тільки на нотаріусів, на ДАІ, агенцію з питань земельних відносин, а й на інших», - сказав він.

І.КАЛЄТНІК зауважив, що кожний земельний акт, який видається, користується програмним забезпеченням, яке виконане приватними структурами і надходження від цього потрапляють не до бюджету України.

Крім того, Міністерством юстиції допущено здійснення такої схеми, яка дозволяє отримати авторську винагороду за створення цих комерційних продуктів і реєстрів на суму більш як 100 млн. грн., сказав депутат від КПУ.

Він зауважив, що згідно із законодавством Генпрокуратура має відреагувати на цей запит протягом десяти днів, однак, зважаючи на великий обсяг документів, ймовірніше, що це буде зроблено протягом одного місяця.