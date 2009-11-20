Набули чинності обмеження НБУ на продаж валюти

Із сьогоднішнього дня набувають чинності обмеження Національного банку України на продаж іноземної валюти.

Це передбачено постановою НБУ №538 від 9 вересня 2009 року «Про затвердження змін до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України» (реєстрація в Мін’юсті – 9 листопада ц.р.).

Нацбанк заборонив комерційним банкам здійснювати продаж іноземної валюти одній особі в один операційний день на суму, що перевищує еквівалент 80 тис. грн.

Крім того, Нацбанк визначив, що операції з купівлі валюти на суму, що перевищує 15 тис. грн., мають здійснюватися після пред`явлення документа, що засвідчує особу, із вказівкою в довідках і квитанціях прізвища, імені, по батькові покупця. Якщо сума такої операції перевищує 50 тис. грн., у квитанціях додатково мають бути вказані серія і номер паспорта, місце проживання і ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків.

У постанові забороняється комерційним банкам змінювати значення курсу купівлі та продажу іноземних валют упродовж операційного дня. Курси має встановлювати голова правління банку до початку робочого дня.

Зазначеною постановою Нацбанк також наділив себе правом встановлювати граничні розміри маржі за операціями на готівковому валютному ринку.