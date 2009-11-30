Близько 30 зарубіжних фармкорпорацій випробовують ліки на українцях

Близько трьох десятків зарубіжних фармацевтичних корпорацій проводять в Україні клінічні випробування ліків.

Про це директор Державного фармакологічного центру Міністерства охорони здоров`я України Віктор ЧУМАК розповів в інтерв`ю «Дзеркалу тижня» (№ 46 (774) 28 листопада - 4 грудня 2009).

За його словами, клінічними випробуваннями нових лікарських препаратів на території України займаються міжнародні фармацевтичні корпорації, що виробляють оригінальні препарати.

“Клінічні випробування складаються з кількох фаз. Перша - найнебезпечніша, в ній беруть участь добровольці, у яких немає проблем зі здоров’ям. На цьому етапі вивчають не ефективність препарату, а його токсичність - за ризик і повинні людям платити. Першої фази ми не проводимо - боїмося скандалів”, сказав експерт.

За його словами, в Україні проводиться лише друга фаза - випробування на профільних хворих, яким платять не грішми, а ліками.

«У нас для багатьох хворих це (клінічне випробування нових препаратів – УНІАН) чи не єдиний шанс одержати безкоштовне лікування і ліки, які часто дуже дорого коштують. Свого часу у Львові був ажіотаж, коли там випробовували препарати для лікування останньої, четвертої стадії онкозахворювання, результат був приголомшуючий - у 30% випадків наступала ремісія. Як кажуть, неймовірно, але факт. Депутати, політики дізналися про це, і просили: «Дайте цей препарат!». Але він з`явиться у нас дуже нескоро - тільки після того, коли закінчаться всі випробування, виробник вивчить і врахує їхні результати, вийде на багаті ринки - в США, Японію і Європу, і лише після цього, можливо, побачимо його в Україні», - пояснив експерт.

При цьому В.ЧУМАК додав, що з етичних міркувань ліків не випробовуються на дітях. «Взагалі, це найскандальніше і найбільш демагогічне питання, - зазначив експерт. - У нас діти забезпечені ліками лише на 40%, а в решті випадків доктор радить мамі поділити «дорослу» пігулку і дати шматочок дитині».

Узяти дитячу дозу ліків просто немає де. «Ми потрапили у замкнуте коло - без клінічних випробувань саме на дітях ми не маємо права рекомендувати малюкам лікарський препарат. Тому, коли вони хворіють, ми їх «труїмо» дорослими ліками - ділимо пігулку на чотири частини», - констатував фармацевт.