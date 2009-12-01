Так добре з судовими рішеннями в Україні ще не було

Станом на листопад 2009 року в Україні вдалось досягнути найвищих показників примусового виконання судових рішень за останні 10 років.

Про це повідомив Міністр юстиції Микола Оніщук на робочій нараді з начальниками відділів Державної виконавчої служби Мін’юсту, яка відбулася 30 листопада в Міністерстві юстиції.

Так, станом на листопад 2009 року, у понад третині регіонів України показник завершених виконавчих проваджень досяг до 90-100 відсотків.

Зокрема, у Харківській області завершено 104% виконавчих проваджень, у Чернігівській та Рівненській областях – по 99%, у Сумській області – 95%, У Вінницькій області – 94%, у Донецькій області – 93%, у Закарпатській та Житомирській областях – по 92%, у Севастополі та Волинській області – по 90%. Найнижчі показники зафіксовані у м.Києві – 62% та Івано-Франківській області – 73,5%.

За словами Міністра юстиції, також відзначається позитивна динаміка щодо стягнення виконавчого збору до Державного бюджету України. Середній показник по Україні складає 140% від запланованих надходжень. При цьому, в Житомирській області стягнуто 309% виконавчого збору, У Рівненській області – 220%, у Львівській області – 207%, У сумській, Запорізькій, Луганській, Тернопільській областях та м.Києві – від 100 до 150%. При цьому найнижчі показники в Україні зафіксовані Харківській області – 56% та Херсонській області – 73%.

У ході наради обговорювалися також проблемні питання, що мають негативний вплив на виконання рішень судів у примусовому порядку – організаційні чинники, корупціогенні ризики тощо.

За словами Міністра юстиції, наразі на розгляді у Верховній Раді знаходиться нова редакція Закону України «Про виконавче провадження», розроблена Міністерством юстиції, який, у разі ухвалення, позитивно вплине на процес примусового виконання рішень судів.