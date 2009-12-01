На Київщині започатковано створення Будинків юстиції

У Київській області започатковано створення Будинків юстиції, які компактно об‘єднають органи, що відносяться до компетенції районних управлінь юстиції – відділи державної виконавчої служби, реєстрації актів цивільного стану, державної нотаріальної контори тощо.

Як повідомила начальник Головного управління юстиції у Київській області Катерина Чижмар, це перший досвід в Україні щодо відкриття подібних приміщень. Днями Будинок юстиції відкрито в Іванівському районі Київської області. Наприкінці грудня планується відкриття ще одного Будинку юстиції - у Кагарлицькому районі.

За словами керівника обласного управління, ця подія має стати значимою для мешканців районів, оскільки громадяни матимуть можливість отримати весь спектр правових послуг та правової допомоги, що відносяться до компетенції районних управлінь юстиції.

У Будинку юстиції розміщується юридична клініка, громадська приймальня, оформлені інформаційні стенди, що надає можливість належним чином забезпечити зручність, а головне якість надання юридичних консультацій, безкоштовної правової допомоги всім тим, хто її потребує. У цьому ж приміщенні розміщено відділ державної виконавчої служби, реєстрації актів цивільного стану, державної нотаріальної контори тощо.

За словами начальника Головного управління юстиції у Київській області, відкриття та функціонування аналогічних приміщень планується зробити традиційними в усіх районах Київщини.