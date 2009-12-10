На мітингу в Сімферополі вимагали від влади дотримання прав людини

Дотримання владою України Декларації прав людини вимагали сьогодні учасники мітингу в Сімферополі.

Як передає кореспондент УНІАН, на головній площі міста зібралися понад 100 людей – активісти Меджлісу кримських татар і Народного Руху України.

«Ми, учасники мітингу, заявляємо про свою рішучість і надалі докладати всіх своїх зусиль для безумовного дотримання Українською державою Загальної декларації прав людини в повному обсязі і щодо всіх громадян без яких би то ні було відмінностей - щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища. Ми послідовно виступаємо проти відродження тоталітарних режимів і увічнення пам`яті їх злочинних керівників», - йдеться у резолюції мітингу.

Його учасники тримали в руках прапори кримськотатарського народу і України, виступали під гаслами «Тільки разом доможемося дотримання прав людини», «Без відновлення прав кримськотатарського народу неможливе становлення демократії в Україні».

Щороку 10 грудня в усьому світі відзначається День прав людини. Цього дня у 1948 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини. Тема Дня прав людини у 2009 році - «недискримінація».