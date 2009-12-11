Апеляційний адмінсуд підтвердив правомірність ліквідації «УкрГаз-Енерго»

Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив правомірність ухвалення Кабінетом міністрів України рішення про ліквідацію СП ЗАТ «УкрГаз-Енерго», створеного в 2006 році НАК «Нафтогаз України» і компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі першого заступника міністра юстиції України Євгена КОРНІЙЧУКА.

«Суд скасував постанову Окружного адміністративного суду Києва і підтвердив правомочність розпорядження уряду Юлії ТИМОШЕНКО (№260 від 6 лютого 2008 року), яким було скасоване розпорядження уряду Юрія ЄХАНУРОВА про створення «УкрГаз-Енерго», і доручалося «Нафтогазу України» і Мінюсту вжити заходів для припинення ЗАТ», - цитує Є.КОРНІЙЧУКА його прес-служба.

За словами першого заступника міністра, це означає, що здійснювані Мінюстом і іншими органами влади дії з припинення діяльності «УкрГаз-Енерго» є законними і правильними.

Нагадаємо, на початку червня 2009 року Апеляційний господарський суд Києва підтвердив законність рішення Господарського суду Києва, який виніс ухвалу про припинення діяльності «УкрГаз-Енерго» шляхом його ліквідації за результатами розгляду позову «Нафтогазу України»

1 жовтня 2008 року Господарський суд Києва ухвалив рішення про ліквідацію «УкрГаз-Енерго». Позивачем у спорі виступала НАК «Нафтогаз України», відповідачем - ЗАТ «УкрГаз-Енерго», RosUkrEnergo і Шевченківська райадміністрація. Третіми особами виступали Мінпаливенерго, Мінекономіки, Мінфін, Мінюст і Кабмін.

Рішенням суду визнані недійсними рішення засновницьких зборів засновників «УкрГаз-Енерго» від 2 лютого 2006 року, рішення загальних зборів акціонерів від 28 квітня 2007 року, Статут компанії, затверджений рішенням засновницьких зборів засновників, зміни до Статуту, затверджені рішенням зборів акціонерів від 28 квітня 2007 року.

Також визнана недійсною державна реєстрація «УкрГаз-Енерго». Рішенням суду компанія буде закрита шляхом ліквідації. У той же час суд відмовив у створенні ліквідаційної комісії.

Довідка УНІАН. Створене в лютому 2006 року ЗАТ «УкрГаз-Енерго» є спільним підприємством НАК «Нафтогаз України» і компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія). З квітня 2006 року по січень 2008 року ЗАТ «УкрГаз-Енерго» було єдиним постачальником природного газу в Україну.