Президент внесе у парламент оновлений проект змін до Конституції
17:28, 14 грудня 2009Право
0 0
Найближчим часом
Найближчим часом Президент України Віктор ЮЩЕНКО внесе у парламент оновлений проект змін до Конституції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник глави держави у Верховній Раді Ігор ПОПОВ на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.
Він зазначив, що у цьому проекті будуть враховані пропозиції, запропоновані під час його всенародного обговорення.
За словами І.ПОПОВА, під час обговорення проекту Конституції були запропоновані досить важливі пропозиції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter