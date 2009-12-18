Міністр юстиції обурений звинуваченнями депутатки Дем‘янчук

Міністр юстиції Микола Оніщук заявляє, що він обурений «завідомо брехливою заявою» народного депутата України Вікторії Дем‘янчук, що міститься в оголошеному 18 грудня на Верховній Раді її запиті до першого заступника внутрішніх справ та Генерального прокурора. Про це йдеться в заяві Міністра, яка передана УНІАН прес-службою Мін‘юсту.

«Повністю відкидаючи ці безпідставні, огульні звинувачення, заявляю про те, що сам факт їх публічного оприлюднення не залишиться без відповідного реагування – автор буде притягнутий до судової відповідальності та буде змушений визнати наклепницький характер заяви перед суспільством», - йдеться у заяві.

Міністр також заявляє, що готовий у відкритому судовому процесі спростувати оприлюднені В.Дем’янчук „фантазії”, а суспільство буде поінформоване про результати розгляду цієї справи.

«Не може не викликати обурення те, що народний обранець під прикриттям недоторканності готовий на чиєсь замовлення вдатися до аморального та протиправного вчинку, порушувати права людини - це явно виходять не лише за межі депутатського мандата, а й людської гідності», - йдеться у заяві Міністра юстиції

М.Оніщук також висловив жаль з того приводу, що народний депутат В.Дем’янчук «не лише не усвідомила значення високого звання представника українського парламенту, але й не має елементарного розуміння правових та моральних засад, за якими живе наше суспільство».