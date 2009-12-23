Уряд виділив 20 млн. грн. для захисту в міжнародних судах

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення 20 млн. грн. із резервного фонду Міністерству юстиції для представлення інтересів держави в міжнародних судах. Як повідомив Міністр юстиції Микола Оніщук, відповідну постанову було ухвалено сьогодні на засіданні уряду.

За словами Міністра, загальна сума позовних вимог до держави на сьогоднішній день перевищує 2 млрд. доларів. Основна частина з них була заявлена у вересні та жовтні 2009 року, тобто, після того, коли був прийнятий і почав виконувався Державний бюджет на 2009 рік.

Розпорядженням передбачається виділення коштів Міністерству юстиції у розмірі 20 млн. гривень з резервного фонду Кабінету Міністрів для забезпечення належного захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, що розглядаються у закордонних юрисдикційних органах за участю іноземного суб’єкта та України.

Виділення коштів має сприяти належному представництву інтересів України в закордонних юрисдикційних органах. Зокрема, попередженню накладення арештів на власність держави Україна за кордоном шляхом забезпечення виконання рішень іноземних судів та запобіганню створення негативних прецедентів для України.