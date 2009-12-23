При оформленні спадщини українці не довіряють приватним нотаріусам?

Незважаючи на зрівняння з 1 червня 2009 року у повноваженнях державних та приватних нотаріусів щодо оформлення спадкових справ, українці поки що віддають перевагу державним нотаріусам. Про це повідомив Міністр юстиції Микола Оніщук, посилаючись на узагальнення практики оформлення спадкових справ, яке провело Міністерство юстиції.

Так, з 1 червня 2009 року державними нотаріусами було заведено майже чверть мільйона спадкових справ. Приватними нотаріусами за цей же час було заведено 8740 спадкових справ, тобто, менше 4 відсотків.

За словами Міністра юстиції, можна говорити про певну обережність, з якою громадяни поставилися до нової можливості. Очевидно, можна говорити й про більшу довіру українців до державних інституцій. Хоча, як наголосив Міністр, законом встановлені однакові гарантії діяльності нотаріусів, що передбачають як однакові підстави для отримання права на заняття нотаріальною діяльністю, так і відповідальність за вчинення нотаріальних дій.

Не останню роль, очевидно, відіграє різниця вартості послуг державних та приватних нотаріусів.

Разом з тим, наголосив Міністр, спостерігається повільна, проте позитивна тенденція збільшення звернень громадян до приватних нотаріусів. Наприклад, якщо у жовтні до приватних нотаріусів для оформлення спадку звернулося 2093 громадян, то листопаді – вже 3251 громадян. Таким чином, у листопаді приватними нотаріусами було заведено вже близько 8 відсотків від загальної кількості відкритих у цьому місяці спадкових справ.

Як повідомлялося, з 1 червня 2009 року приватні нотаріуси отримали право на оформлення спадкових справ. Це було визначено Законом України ,Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат», ухваленим Верховною Радою Україною 1 жовтня 2008 року.