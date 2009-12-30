Піскун висловився у дискусії щодо призначення голови ВАСУ

За законом, у разі завершення повноважень голови суду, його обов’язки до призначення нового керівника має виконувати перший заступник (голови суду – УНІАН). Про це УНІАН повідомив народний депутат України, колишній генеральний прокурор України Святослав ПІСКУН, коментуючи ситуацію із двовладдям у Вищому адміністративному суді України.

За його словами, “часи конференцій, майданів закінчилися. Оці всі самоврядування, які вигадала судова влада, дестабілізують ситуацію в судовому корпусі”.

С.ПІСКУН відзначив, що будь-яке питання, яке неврегульоване законом, має право на опрацювання у парламенті, але ніякої самодіяльності при цьому бути не може. За його словами, “є речі, чітко встановлені законом: якщо у когось закінчується термін повноважень, людина не може їх виконувати, то закон передбачив чіткі норми, згідно з якими, обов’язки цієї людини виконує перший заступник. А всі громадські речі, такі як майдан, мітинг, конференції, не передбачені законом, це порушення норм верховенства права та Конституції України”.

Екс-генпрокурор вважає, що “хто-хто, а суддівська влада, яка, так би мовити, покликана суворо дотримуватися українського законодавства, не має права на варіації. Будь-які варіації, це – міф, це породжує сумніви у головах людей, що цей суд вирішить долю країни об’єктивно”.

За словами С.ПУСКУНА, “справа не в прізвищі, а в посаді. Суд повинен бути єдиною легітимною ланкою, яка має право на прийняття законного рішення по скаргах на виборах Президента України. Не можна розбалансовувати суд, який має приймати остаточне рішення по виборах Президента”.

На запитання, кому вигідно створювати таку ситуацію у ВАСУ напередодні виборів Президента України, член фракції Партії регіонів С.ПІСКУН заявив: “Команда Віктора ЯНУКОВИЧА не зацікавлена у нестабільній ситуації у Вищому адміністративному суді. Ми сьогодні лідери перегонів, а нам потрібно, щоб будь-які скарги, які будуть розглядатися у судах України, були розглянуті законним судом, і мали б силу закону, щоб ніхто ніколи не міг оскаржити рішення Вищого адміністративного суду, використовуючи те, що там були порушені норми закону”.

Як повідомляв УНІАН, процедура призначення суддів на адміністративні посади зараз законодавчо не визначена, тоді як термін повноважень призначеного Президентом на посаду голови ВАСУ Олександра ПАСЕНЮКА закінчився 22 грудня цього року.

22 грудня Конституційний Суд України ухвалив рішення про офіційне тлумачення положень закону ”Про судовий устрій України” (справа про призначення суддів на адміністративні посади), в якому визначено, що Рада суддів України не уповноважена призначати суддів на адміністративні посади, а може лише давати рекомендації.

23 грудня перший заступник голови ВАСУ Микола СІРОШ видав наказ, яким призначив себе в.о. голови ВАСУ.

24 грудня Конференція суддів адмінсудів вирішила покласти на О.ПАСЕНЮКА виконання обов`язків голови ВАСУ на період з 22 грудня 2009 року до призначення голови ВАСУ в установленому порядку.

25 грудня Рада суддів України скасувала рішення Конференції суддів адміністративних судів про покладання обов`язків голови Вищого адміністративного суду України на О.ПАСЕНЮКА і визнала правомірним наказ про призначення в.о. голови М.СІРОША.

30 грудня О.ПАСЕНЮК звернувся до Президента Віктора ЮЩЕНКА з проханням втрутитися у конфлікт довкола посади голови ВАСУ.