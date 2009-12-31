В Україні в новорічну ніч громадський порядок охоронятимуть понад 20 тис. правоохоронців.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

Напередодні та під час святкувань Нового року і Різдва Христового головні зусилля міліції спрямовані на посилення охорони громадського порядку та безпеки. У святкові дні особовий склад органів внутрішніх справ переведено на посилений варіант несення служби, також з метою забезпечення постійного збору інформації, її аналізу та своєчасного впливу на розвиток подій напередодні свят та в святкові дні в Міністерстві внутрішніх справ та на місцях розгорнуто діяльність оперативних штабів.

Здійснюються також заходи щодо посилення контролю за піротехнічними засобами та протидії їх нелегальному обігу, встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які займаються незаконною реалізацією таких виробів, а також щодо запобігання незаконній вирубці хвойних дерев.

За всіма місцями проведення новорічних та різдвяних свят для дітей закріплено працівників структурних підрозділів ГУ МВС, УМВС та міськрайорганів. Місця відкриття новорічних ялинок та території навколо них узято під цілодобову охорону нарядами міліції. Особлива увага приділяється забезпеченню правопорядку, безпеки дорожнього руху, супроводу працівниками ДАІ та транспортної міліції під час пересування організованих груп дітей до Києва та у зворотному напрямку, адже очікується, що до столиці на святкові заходи прибудуть понад 25 тис. дітей.

За попередніми даними, у новорічну ніч на території держави заплановано більш як 3,5 тис. масових заходів за участю понад 3 млн. осіб.

До охорони громадського порядку залучатиметься понад 20 тис. працівників міліції та військовослужбовців Внутрішніх військ МВС.

6-8 січня 2010 року в понад 14 тис. культових споруд відбудуться різдвяні богослужіння, в яких, як очікується, візьмуть участь до 7 млн. осіб. Найбільш багатолюдні очікуються у Львівській (майже 1,5 млн. осіб), Тернопільській (900 тис.), Івано-Франківській (400 тис.) та Хмельницькій (380 тис.) областях.

Загалом у ці дні на охорону громадського порядку буде залучено понад 25 тис. правоохоронців.