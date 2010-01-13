У Вінниці вимагали розірвання Угоди про реадмісію з ЄС

У Вінниці близько 400 осіб взяли участь в акції проти нелегальної міграції. Основною вимогою було розірвання Угоди про реадмісію з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції, ініційованої Всеукраїнським об`єднанням ”Свобода”, пройшли пішою ходою центральними вулицями міста із транспарантами «Україна належить українцям!», «Зупинимо міграцію!», «Вимагаємо розірвати угоду про реадмісію з Євросоюзом!», «Залишимося хазяями рідної землі!», «Нелегальні іммігранти - загроза безпеки кожного!».

На час проведення акції рух транспорту був частково перекритий.

Акція спрямована проти виконання Угоди про реадмісію з Євросоюзом, згідно з якою з 1 січня 2010 року Україна зобов`язалась приймати до себе сотні тисяч нелегалів, які потрапили до ЄС з території України.

«Ці нелегали будуть утримуватися за гроші українських громадян. Мільярди гривень з бюджету України підуть не на армію, медицину чи стипендії студентам, а на годування та утримування нелегалів», - сказано у прес-релізі Вінницької обласної організації ВО «Свобода».

«Ми вимагаємо розірвати угоду про реадмісію, прийняти новий закон про громадянство та перекрити канали нелегальної міграції! Не дамо витіснити нас з рідної землі! Українці мають лишитися її господарями!», - сказано в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, Угоду про реадмісію з Євросоюзом Україна підписала 18 червня 2007 року в Люксембурзі. 15 січня 2008 року Верховна Рада ратифікувала цей документ 226 голосами.