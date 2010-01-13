Ющенко нагадав Тимошенко про закон про вибори Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО забезпечити внесення змін до закону про вибори Президента відповідно до рішення Конституційного Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що раніше КС визнав більше 10 пунктів закону про вибори Президента такими, що не відповідають Конституції.

За його словами, внесення змін до цього закону має бути головним завданням прем’єра як лідера парламентської більшості, однак цього досі не зроблено.

Через це, сказав В.ЮЩЕНКО, на сьогодні є декілька серйозних проблем, таких як формування виборчих списків, голосування вдома тощо.

«Я закликаю прем’єр-міністра виконати свій обов’язок», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що вона має забезпечити внесення відповідних змін до законодавства.

В.ЮЩЕНКО додав, що це є компетенція прем’єр-міністра, парламентської більшості, а також «не погано було б, якби до них приєдналася опозиція».

Також Президент закликав Ю.ТИМОШЕНКО забезпечити повноцінне фінансування президентських виборів. «Я звертаюся до прем’єр-міністра забезпечити повноцінне фінансування виборів», - сказав В.ЮЩЕНКО.