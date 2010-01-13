Заступник голови ВАСУ подав заяву про виготовлення нової печатки

Заступник голови Вищого адміністративного суду України Микола СІРОШ подав до Міністерства внутрішніх справ України заяву про необхідність виготовлення нової печатки суду у зв’язку з втратою її оригіналу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Якщо печатка загублена і про це є офіційне повідомлення у засобах масової інформації, то є відповідний порядок, згідно з яким виготовляється дублікат. Наскільки я знаю, заява була прийнята і розглядається в належному порядку», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, в разі, якщо буде знайдено оригінал печатки, то дублікат повертається назад. «В разі, якщо перша печатка була викрадена - порушується кримінальна справа за фактом викрадення печатки», - уточнив міністр.

Як повідомили деякі ЗМІ, згідно з оголошенням у газеті "Урядовий кур`єр", М.СІРОШ заявив, що гербова печатка ВАСУ була втрачена. Відповідно до оголошення в газеті, печатка визнається недійсною.

Того ж дня голова Вищого адміністративного суду України Олександр ПАСЕНЮК повідомив, що гербова печатка ВАСУ ціла і знаходиться у голови суду. Він зазначив, що повідомлення у газеті «Урядовий кур’єр» не відповідає дійсності. Також О.ПАСЕНЮК зауважив, що печатка ніколи не губилася. Крім того, за його словами, заяви про те, що печатка загублена, є провокативними. При цьому О.ПАСЕНЮК продемонстрував журналістам печатку і зробив відтиск печатки на папері. «Такі повідомлення, які зроблені невідомими особами, хоча підпис тут в.о. голови суду Миколи СІРОША, це зроблено для того, щоб дестабілізувати роботу ВАСУ під час розгляду справ, пов’язаних з виборчим процесом», - сказав О.ПАСЕНЮК.

Він повідомив, що якщо буде виготовлена нова гербова печатка суду, вона буде фальшивою. О.ПАСЕНЮК заявив, що у такому разі подасть звернення до Генеральної прокуратури України з проханням порушити кримінальну справу.

Довідка УНІАН. Процедура призначення суддів на адміністративні посади зараз законодавчо не визначена, тоді як термін повноважень призначеного Президентом на посаду голови ВАСУ О.ПАСЕНЮКА закінчився 22 грудня цього року.

22 грудня Конституційний Суд України ухвалив рішення про офіційне тлумачення положень Закону "Про судовий устрій України" (справа про призначення суддів на адміністративні посади), в якому визначено, що Рада суддів України не уповноважена призначати суддів на адміністративні посади, а може лише давати рекомендації.

23 грудня перший заступник голови ВАСУ М.СІРОШ видав наказ, яким призначив себе в.о. голови ВАСУ.

24 грудня Конференція суддів адмінсудів вирішила покласти на О.ПАСЕНЮКА виконання обов`язків голови ВАСУ на період з 22 грудня 2009 року до призначення голови ВАСУ в установленому порядку.

25 грудня Рада суддів України скасувала рішення Конференції суддів адміністративних судів про покладання обов`язків голови Вищого адміністративного суду України на О.ПАСЕНЮКА і визнала правомірним наказ про призначення в.о. голови М.СІРОША.

30 грудня О.ПАСЕНЮК звернувся до Президента Віктора ЮЩЕНКА з проханням втрутитися у конфлікт довкола посади голови ВАСУ.

ВАСУ є головним судом при оскарженні справ, пов’язаних з виборами.