МВС хоче демонополізувати ринок закордонних паспортів
Вивчає можливості
Міністерство внутрішніх справ вивчає можливості для демонополізації ринку виготовлення закордонних паспортів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.
«Зараз ми будемо проводити пошуки інших підприємств, які мають технічні можливості для виготовлення закордонних паспортів для того, щоб припинити монополію, що веде до достатньо серйозного подорожчання закордонних паспортів», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
Міністр нагадав, що за прем’єрства Віктора ЯНУКОВИЧА парламент та уряд ухвалили рішення про необхідність друку в закордонному паспорті полікарбонатної сторінки. Монопольне право на виготовлення паспортів знаходиться у компанії ЄДАПС, що, за словами міністра, перебуває під контролем депутата з Партії регіонів Василя ГРИЦАКА.
«Ми не можемо поки відмовитися від полікарбонатної сторінки, поки таке рішення не скасує в тому числі парламент. Але виготовляти паспорт необхідно з ретельним вивченням інших потенційних конкурентів на цьому ринку», - пояснив він.
За словами Ю.ЛУЦЕНКА, зараз МВС вивчає пропозиції, надані німецькою, ізраїльською, італійською компаніями. Міністр додав, що зараз ЄДАПС зупинив виготовлення закордонних паспортів через судовий спір у зв’язку з недофінансуванням робіт у грудні 2009 року. «Вони дійсно мають отримати кошти згідно з угодою, але це не означає, що вони можуть диктувати умови», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, 4 січня, консорціум «ЄДАПС» розповсюдив заяву, в якій звинуватив уряд у розтраті грошових коштів, що були передбачені на виготовлення паспортів і інших державних документів.
У консорціумі заявили, що така ситуація протягом минулого року ”склалася через те, що урядовці – перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, заступник міністра Кабінету міністрів Сергій ЧЕБОТАР і ряд інших «розкрадають гроші з державного бюджету».
У той же час в ЄДАПСі запевнили, що консорціум, «щоб не зламати людям плани на новорічні і різдвяні свята”, у грудні 2009 року, ”не одержуючи ані копійки від держави, за власні гроші виконував узяті перед громадянами України зобов`язання. І відвантажував на адресу МВС та інших держвідомств відповідні бланки документів, захисні елементи до них, здійснював обслуговування автоматизованих систем державного документообігу».
У консорціумі заявили, що в ситуації, що склалася, вимушені зупинити свою роботу.