Литвин проситиме Президента врегулювати діяльність ЦВК

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН звернеться до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням врегулювати питання діяльності Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час Погоджувальної ради.

В.ЛИТВИН звернувся до представника Президента у ВР Ігоря ПОПОВА з питанням, чи готовий глава держави внести кандидатуру на посаду члена ЦВК замість Анатолія ПИСАРЕНКА, повноваження якого завершені у зв’язку із досягненням 65-річного віку.

І.ПОПОВ зауважив, що на сьогодні немає вакантних посад у Центральній виборчій комісії, і саме Верховна Рада приймає рішення щодо звільнення та призначення членів ЦВК.

На це В.ЛИТВИН сказав, що коли вік члена ЦВК досягає певної межі, то він не може працювати, і Президент повинен вносити подання до ВР про звільнення та призначення нового члена ЦВК.

«Я прошу, запропонуйте Президенту України внести відповідне подання. Я сьогодні ще звернуся до Президента, зі свого боку, врегулювати це питання, щоб ми врешті-решт не створювали приводів для судових позовів», - сказав В.ЛИТВИН.