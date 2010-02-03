Призначено начальника облуправління юстиції в Івано-Франківській області

Володимира КОВАЛЬЧУКА призначено начальником Головного управління юстиції в Івано-Франківської області.

Як повідомили УНІНА у прес-службі Мін’юсту, відповідний наказ 3 лютого 2009 року підписав міністр юстиції Микола ОНІЩУК.

* * *В.КОВАЛЬЧУК закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю правознавство. Заслужений юрист України. З 1998 року працював на різних посадах в органах юстиції Івано-Франківської області. До призначення обіймав посаду першого заступника начальника Головного управління юстиції в Івано-Франківській області.