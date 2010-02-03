Прокуратура зобов’язала Держказначейство повернути борг ”ЄДАПС”

Прокуратура Києва за результатами проведеної перевірки внесла припис Державному казначейству України з вимогою виплатити консорціуму ”ЄДАПС” 72 млн. грн. за виготовленні автомобільні номери і паспорти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, цьому передувала проведена перевірка у Держказначействі України щодо незадовільного стану розрахунково-касового обслуговування розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету.

Встановлено, що Держказначейство не виконало вимоги розпорядника бюджетних коштів Міністерства внутрішніх справ України за платіжними дорученнями про перерахування коштів на адресу вітчизняних підприємств-виробників консорціуму “ЄДАПС” та ін. Зокрема, платіжними дорученнями МВС України передбачено погашення кредиторської заборгованості за отримані номерні знаки, паспорти громадян України для виїзду закордон, бланки суворого обліку дозвільної системи тощо.

”За результатами перевірки прокуратурою столиці 30 січня 2010 року до Державного казначейства України внесено припис з вимогою негайно перерахувати кошти у сумі понад 72 млн. грн. за вказаним цільовим призначенням”, - зазначили у прес-службі прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що консорціум “ЄДАПС” відмовився друкувати паспорти, і десятки тисяч громадян не можуть їх одержати, “оскільки “ЄДАПС, фактично використовуючи своє монопольне становище і вплив на колишнього директора поліграфічного комбінату “Україна”, відмовляється виконувати свої зобов`язання без попередньої оплати”.

29 січня консорціум “ЄДАПС” заявив, що протягом “трьох-чотирьох діб” виконає всі свої зобов`язання перед МВС, якщо йому буде виплачено борги.

2 лютого в.о. міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що станом на 1 лютого 74 тисячі громадян України подали заявки на отримання закордонних паспортів, але не можуть їх отримати.